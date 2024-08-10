Израиль ударил по школьному комплексу в Газе: там говорят о почти 100 погибших

По утверждению управляемого ХАМАС правительства Газы, израильский авиаудар по школьному комплексу в этом городе, где жили семьи переселенцев, унес жизни около 100 человек, в то же время израильские военные заявили, что удар был направлен против боевиков ХАМАС.

Источник: Reuters, CNN

Детали: Гражданская оборона Газы сообщила, что люди совершали утреннюю молитву в комплексе Ат-Табиин в районе Ад-Дарадж в восточной части города Газа, когда в ночь на субботу по нему был нанесен удар.

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"На данный момент известно о более 93 жертвах, среди которых 11 детей и шесть женщин. Есть неидентифицированные останки", - заявил на телевизионной пресс-конференции представитель палестинской гражданской обороны Махмуд Бассал.

По словам Бассала, около 350 семей нашли убежище в этом комплексе. По его словам, пострадали как верхний этаж, где проживают семьи, так и нижний, который используется как мечеть.

На видео с места происшествия видны разбросанные на земле части тел и еще больше тел, которые выносили и накрывали одеялами на полу. Пустые банки из-под еды лежали в луже крови, среди обломков лежали обгоревшие матрасы и детская кукла. На другом видео мужчины молятся над десятком мешков для трупов, разложенных на земле.

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В то же время израильские военные заявили, что количество погибших завышено и что на месте происшествия действовало около 20 боевиков.

"Комплекс и мечеть, по которой был нанесен удар, служили активным военным объектом ХАМАСа и Исламского джихада", - заявил подполковник Надав Шошани в соцсети X.

По его словам, цифры, опубликованные пресс-службой ХАМАС, не соответствуют информации Армии обороны Израиля, а часть мечети, которая подверглась удару, была предназначена для мужчин.

"Это было проверено разведкой, и удар был нанесен тремя небольшими, точными боеприпасами, которые не могут нанести такой ущерб, о котором сообщают палестинцы", - заявил чиновник.

ХАМАС назвал этот удар ужасным преступлением и серьезной эскалацией. Представитель политического офиса ХАМАСа Иззат ар-Решик заявил, что среди погибших нет ни одного боевика.

Десятки тысяч перемещенных палестинцев нашли убежище в школах Газы, большинство из которых были закрыты с начала войны 10 месяцев назад.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что он ужаснулся из-за кадров из школы. Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Турция осудили этот удар.

Субботнее нападение последовало за аналогичными смертельными ударами, нанесенными Израилем в течение прошлой недели.

В минувшие выходные в результате авиаударов по нескольким школьным зданиям, которые приютили перемещенных палестинцев, погибло по меньшей мере 47 человек, среди которых было много детей, и десятки получили ранения.

Видеозаписи, полученные CNN из района удара в минувшее воскресенье – который, как утверждает ЦАХАЛ, был направлен против инфраструктуры ХАМАС – показывают значительные разрушения и трупы на школьном дворе. На видео медики и спасатели несут раненых детей к машинам скорой помощи.

Египет, США и Катар запланировали новый раунд переговоров о прекращении огня на четверг, поскольку растут опасения более широкого конфликта с участием Ирана и его ливанского союзника Хезболлы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправит делегацию.

Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС ворвались на юг Израиля, в результате чего, по израильским подсчетам, было убито 1200 человек, преимущественно гражданских, и захвачено более 250 заложников.

С тех пор в результате израильского наступления в Газе погибло почти 40 000 палестинцев, согласно данным Министерства здравоохранения, которое не делает разницы между боевиками и гражданскими лицами. Палестинские чиновники говорят, что большинство погибших – гражданские, но Израиль утверждает, что по меньшей мере треть из них – боевики.