На Херсонщині росіяни з дрона атакували авто: троє постраждалих, серед них підліток
Субота, 10 серпня 2024, 19:31
Внаслідок атаки російського безпілотника в Кіндійці Херсонської області в суботу постраждало троє членів однієї сім'ї, серед яких підліток.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно: "Під удар російського безпілотника у Кіндійці потрапила родина. Серед постраждалих – підліток.
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Близько п’ятої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей.
41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми.
Усіх потерпілих бригада "швидкої" доправила до лікарні. Нині вони під наглядом медиків".