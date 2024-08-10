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На Херсонщине россияне с дрона атаковали авто: трое пострадавших, среди них подросток

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 19:31
На Херсонщине россияне с дрона атаковали авто: трое пострадавших, среди них подросток
иллюстративное фото Getty Images

В результате атаки российского беспилотника в Киндейке Херсонской области в субботу пострадали трое членов одной семьи, среди которых подросток.

Источник: Херсонская ОГА в Telegram

Дословно: "Под удар российского беспилотника в Киндейке попала семья. Среди пострадавших – подросток.

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Около пяти часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились три человека.

41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их 15-летний сын получили взрывные и черепно-мозговые травмы.

Всех пострадавших бригада "скорой" доставила в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков".

Херсонская областьвойна
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