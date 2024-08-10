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На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: зокрема, з двох мікрорайонів Херсона

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 20:24
На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: зокрема, з двох мікрорайонів Херсона
евакуаційний автобус у Херсоні, червень 2023 року, фото: Суспільне Херсон

На Херсонщині розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію дітей з їхніми родинами, це стосується також мікрорайонів Гідропарк та Нафтогавань Херсона.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Прокудін повідомив, що провів засідання Ради оборони Херсонщини, де, зокрема, було прийнято рішення щодо розширення евакуації населення на деокупованій території області.

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Пряма мова: "Російський терор посилюється. Окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти.

Тож спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.

Це – Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул. Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Всього – 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро".

евакуаціяХерсонХерсонська областьдіти
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