На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: зокрема, з двох мікрорайонів Херсона
На Херсонщині розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію дітей з їхніми родинами, це стосується також мікрорайонів Гідропарк та Нафтогавань Херсона.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Деталі: Прокудін повідомив, що провів засідання Ради оборони Херсонщини, де, зокрема, було прийнято рішення щодо розширення евакуації населення на деокупованій території області.
Пряма мова: "Російський терор посилюється. Окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти.
Тож спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.
Це – Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул. Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Всього – 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро".