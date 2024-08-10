На Херсонщине расширили обязательную эвакуацию: в частности, из двух микрорайонов Херсона

эвакуационный автобус в Херсоне, июнь 2023 года, фото: Суспільне Херсон

На Херсонщине расширили до 50 перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация детей с их семьями, это касается также микрорайонов Гидропарк и Нефтегавань Херсона.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Прокудин сообщил, что провел заседание Совета обороны Херсонщины, где, в частности, было принято решение о расширении эвакуации населения на деоккупированной территории области.

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Прямая речь: "Российский террор усиливается. Оккупанты применяют все имеющееся оружие, активизировали они и использование дронов. К сожалению, за последний месяц из-за вражеских ударов фиксируем вдвое больше пострадавших среди мирных жителей, среди них – дети.

Поэтому совместно с начальником ГУ Нацполиции в Херсонской области Игорем Королем приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения.

Это – Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона (вдоль ул. Морской пехоты, а также прилегающих к ней улиц и переулков). Всего – 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр".