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Зеленський: Сирський доповів про витискання війни на територію агресора

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 20:57
Зеленський: Сирський доповів про витискання війни на територію агресора
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І сьогодні кілька разів уже доповідав головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора.

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Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора".

Деталі: Зеленський також подякував партнерам, які зробили тиждень "результативним у санкціях проти Росії та осіб, що з нею повʼязані", а також повідомив про підготовку нових рішень, "які обмежать російську державу".

"І дуже очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир", – додав президент.

ЗеленськийвійнаРосіяСирський
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