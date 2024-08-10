Зеленський: Сирський доповів про витискання війни на територію агресора

Президент Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І сьогодні кілька разів уже доповідав головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора.

Реклама:

Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора".

Деталі: Зеленський також подякував партнерам, які зробили тиждень "результативним у санкціях проти Росії та осіб, що з нею повʼязані", а також повідомив про підготовку нових рішень, "які обмежать російську державу".

"І дуже очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир", – додав президент.