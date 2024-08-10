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Зеленский: Сырский доложил о выдавливании войны на территорию агрессора

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 20:57
Зеленский: Сырский доложил о выдавливании войны на территорию агрессора
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, по вытеснению войны на территорию агрессора.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "И сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский – по фронту и нашим действиям и вытеснению войны на территорию агрессора.

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Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, – давление на агрессора".

Детали: Зеленский также поблагодарил партнеров, которые сделали неделю "результативной в санкциях против России и лиц, которые с ней связаны", а также сообщил о подготовке новых решений, "которые ограничат российское государство".

"И очень ожидаем решений по дальнобойности – и от Соединенных Штатов, и от Великобритании, и от Франции – сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир", – добавил президент.

ЗеленскийвойнаРосcияСырский
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