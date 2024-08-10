Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсонщині: загинув чоловік
Субота, 10 серпня 2024, 23:16
Внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона в Новодмитрівці Херсонської області у суботу ввечері загинув місцевий житель.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура в Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Цілий день російська армія завдає ударів по Херсонщині.
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На жаль, внаслідок чергової атаки ворожого безпілотника у Новодмитрівці загинув місцевий житель. 45-річний чоловік дістав смертельні поранення".
Деталі: У прокуратурі повідомили, що близько 19:10 у суботу російські військові скинули вибухівку з дрона по одній із вулиць у Новодмитрівці. Внаслідок вибуху загинув 45-річний чоловік.