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Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине: погиб мужчина

Катерина ТищенкоСуббота, 10 августа 2024, 23:16
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине: погиб мужчина
Новодмитровка в Херсонской области, deepstatemap

В результате сброса взрывчатки с вражеского дрона в Новодмитровке Херсонской области в субботу вечером погиб местный житель.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Целый день российская армия наносит удары по Херсонщине.

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К сожалению, в результате очередной атаки вражеского беспилотника в Новодмитровке погиб местный житель. 45-летний мужчина получил смертельные ранения".

Детали: В прокуратуре сообщили, что около 19:10 в субботу российские военные сбросили взрывчатку с дрона по одной из улиц в Новодмитровке. В результате взрыва погиб 45-летний мужчина.

Херсонская областьвойна
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