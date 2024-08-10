Російська ракета вдарила в будинок у Запорізькій області: чоловік загинув, дружину поранено
Субота, 10 серпня 2024, 23:42
Внаслідок ракетного удару по селу Новопавлівка Оріхівської громади Запорізької області загинув чоловік, його дружина дістала поранення.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Росіяни вбили цивільну людину у прифронтовій громаді Запорізької області.
Реклама:
Окупанти обстріляли цивільні будівлі у селі Новопавлівка Оріхівської громади.
Ворожа ракета вдарила по будинку подружжя. Жінка отримала поранення, а чоловік загинув на місці".