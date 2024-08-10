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Російська ракета вдарила в будинок у Запорізькій області: чоловік загинув, дружину поранено

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 23:42
Російська ракета вдарила в будинок у Запорізькій області: чоловік загинув, дружину поранено
Новопавлівка Оріхівської громади, deepstatemap

Внаслідок ракетного удару по селу Новопавлівка Оріхівської громади Запорізької області загинув чоловік, його дружина дістала поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Росіяни вбили цивільну людину у прифронтовій громаді Запорізької області.

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Окупанти обстріляли цивільні будівлі у селі Новопавлівка Оріхівської громади.

Ворожа ракета вдарила по будинку подружжя. Жінка отримала поранення, а чоловік загинув на місці".

Запорізька областьракетний ударвійна
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