Российская ракета ударила по дому в Запорожской области: муж погиб, жена ранена

В результате ракетного удара по селу Новопавловка Ореховской громады Запорожской области погиб мужчина, его жена получила ранения.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Россияне убили гражданского человека в прифронтовой громаде Запорожской области.

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Оккупанты обстреляли гражданские здания в селе Новопавловка Ореховской громады.

Вражеская ракета ударила по дому супругов. Женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте".