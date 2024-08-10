Российская ракета ударила по дому в Запорожской области: муж погиб, жена ранена
Суббота, 10 августа 2024, 23:42
В результате ракетного удара по селу Новопавловка Ореховской громады Запорожской области погиб мужчина, его жена получила ранения.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Россияне убили гражданского человека в прифронтовой громаде Запорожской области.
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Оккупанты обстреляли гражданские здания в селе Новопавловка Ореховской громады.
Вражеская ракета ударила по дому супругов. Женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте".