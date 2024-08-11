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Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками

Катерина Тищенко, Олена ІвашківНеділя, 11 серпня 2024, 00:56
Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Російська атака тривала цілу ніч, повітряну тривогу оголошували в більшості областей країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:44 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.

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Згодом безпілотники рухалися на Харківщину.

О 22:34 Повітряні сили повідомили про нову групу ударних БпЛА в напрямку Дніпропетровщини.

Станом на 22:59: БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини. БпЛА на півдні Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом. Нові БпЛА на Херсонщині прямують у напрямку Миколаївщини зі сходу.

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Станом на 23:49: БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід. Зафіксовано БпЛА у Дніпропетровській області, в районі Кривого Рогу. Нові БпЛА на Харківщині прямують у напрямку Сумщини.

О 00.49 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • на Сумщині рухаються в напрямку Чернігівської області.
  • "Шахеди" летять через Миколаївщину. Частина курсом на Одещину, кілька груп курсом на Кіровоградщину.
  • "Шахеди" на околицях Полтави.
  • Через Дніпропетровщину безпілотники рухаються у західному напрямку.
  • З Херсонської області в напрямку Миколаївської.

О 1.11 стало відомо, що:

  • Кілька груп "Шахедів" із Одещини рухаються в напрямку Вінницької області.
  • З Кіровоградської  північно-західним курсом на Черкащину/Вінничину.
  • "Шахеди" зафіксовані у Чернігівській області. 
  • Через Херсонщину-Миколаївщину безпілотники летять північно-західним курсом.
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 1.35 Повітряні сили повідомили: 

  • Група "Шахедів" залетіла на Київщину.
  • Також безпілотники є на Вінниччині, рухаються в напрямку Хмельницької області. 
  • Більшість "Шахедів" на Миколаївщині.
  • Окрім цього, нові групи безпілотників залітають через Херсонщину.

О 2.07 військові оновили напрямки руху "Шахедів":

  • Ударні БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини рухаються у західному напрямку.
  • Групи "Шахедів" на Вінниччині/Черкащині курсом на захід.
  • "Шахеди" на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на Черкащину/Вінниччину.
  •  Нові "Шахеди" на Сумщині.
  • Кілька "Шахедів" на Дніпропетровщині.

О 2.58 стало відомо, що з Хмельниччини "Шахеди" тримають курс на захід, Тернопільська область. Із Черкащини безпілотники летять в напрямку Київської області.

О 3.24 військові повідомили, що нові групи ударних БпЛА заходять із півдня через Херсонщину та з північного сходу через Сумщину.

О 8.05 повітряники повідомили про останні "Шахеди" на межі Черкаської та Кіровоградської областей.

безпілотники
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