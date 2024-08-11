Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками
У суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Російська атака тривала цілу ніч, повітряну тривогу оголошували в більшості областей країни.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:44 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.
Згодом безпілотники рухалися на Харківщину.
О 22:34 Повітряні сили повідомили про нову групу ударних БпЛА в напрямку Дніпропетровщини.
Станом на 22:59: БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини. БпЛА на півдні Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом. Нові БпЛА на Херсонщині прямують у напрямку Миколаївщини зі сходу.
Станом на 23:49: БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід. Зафіксовано БпЛА у Дніпропетровській області, в районі Кривого Рогу. Нові БпЛА на Харківщині прямують у напрямку Сумщини.
О 00.49 військові оновили рух ударних БпЛА:
- на Сумщині рухаються в напрямку Чернігівської області.
- "Шахеди" летять через Миколаївщину. Частина курсом на Одещину, кілька груп курсом на Кіровоградщину.
- "Шахеди" на околицях Полтави.
- Через Дніпропетровщину безпілотники рухаються у західному напрямку.
- З Херсонської області в напрямку Миколаївської.
О 1.11 стало відомо, що:
- Кілька груп "Шахедів" із Одещини рухаються в напрямку Вінницької області.
- З Кіровоградської північно-західним курсом на Черкащину/Вінничину.
- "Шахеди" зафіксовані у Чернігівській області.
- Через Херсонщину-Миколаївщину безпілотники летять північно-західним курсом.
О 1.35 Повітряні сили повідомили:
- Група "Шахедів" залетіла на Київщину.
- Також безпілотники є на Вінниччині, рухаються в напрямку Хмельницької області.
- Більшість "Шахедів" на Миколаївщині.
- Окрім цього, нові групи безпілотників залітають через Херсонщину.
О 2.07 військові оновили напрямки руху "Шахедів":
- Ударні БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини рухаються у західному напрямку.
- Групи "Шахедів" на Вінниччині/Черкащині курсом на захід.
- "Шахеди" на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на Черкащину/Вінниччину.
- Нові "Шахеди" на Сумщині.
- Кілька "Шахедів" на Дніпропетровщині.
О 2.58 стало відомо, що з Хмельниччини "Шахеди" тримають курс на захід, Тернопільська область. Із Черкащини безпілотники летять в напрямку Київської області.
О 3.24 військові повідомили, що нові групи ударних БпЛА заходять із півдня через Херсонщину та з північного сходу через Сумщину.
О 8.05 повітряники повідомили про останні "Шахеди" на межі Черкаської та Кіровоградської областей.