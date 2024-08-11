Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками

У суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Російська атака тривала цілу ніч, повітряну тривогу оголошували в більшості областей країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:44 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.

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Згодом безпілотники рухалися на Харківщину.

О 22:34 Повітряні сили повідомили про нову групу ударних БпЛА в напрямку Дніпропетровщини.

Станом на 22:59: БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини. БпЛА на півдні Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом. Нові БпЛА на Херсонщині прямують у напрямку Миколаївщини зі сходу.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 23:49: БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід. Зафіксовано БпЛА у Дніпропетровській області, в районі Кривого Рогу. Нові БпЛА на Харківщині прямують у напрямку Сумщини.

О 00.49 військові оновили рух ударних БпЛА:

на Сумщині рухаються в напрямку Чернігівської області.

"Шахеди" летять через Миколаївщину. Частина курсом на Одещину, кілька груп курсом на Кіровоградщину.

"Шахеди" на околицях Полтави.

Через Дніпропетровщину безпілотники рухаються у західному напрямку.

З Херсонської області в напрямку Миколаївської.

О 1.11 стало відомо, що:

Кілька груп "Шахедів" із Одещини рухаються в напрямку Вінницької області.

З Кіровоградської північно-західним курсом на Черкащину/Вінничину.

"Шахеди" зафіксовані у Чернігівській області.

Через Херсонщину-Миколаївщину безпілотники летять північно-західним курсом.

Мапа alerts.in.ua

О 1.35 Повітряні сили повідомили:

Група "Шахедів" залетіла на Київщину.

Також безпілотники є на Вінниччині, рухаються в напрямку Хмельницької області.

Більшість "Шахедів" на Миколаївщині.

Окрім цього, нові групи безпілотників залітають через Херсонщину.

О 2.07 військові оновили напрямки руху "Шахедів":

Ударні БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини рухаються у західному напрямку.

Групи "Шахедів" на Вінниччині/Черкащині курсом на захід.

"Шахеди" на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на Черкащину/Вінниччину.

Нові "Шахеди" на Сумщині.

Кілька "Шахедів" на Дніпропетровщині.

О 2.58 стало відомо, що з Хмельниччини "Шахеди" тримають курс на захід, Тернопільська область. Із Черкащини безпілотники летять в напрямку Київської області.

О 3.24 військові повідомили, що нові групи ударних БпЛА заходять із півдня через Херсонщину та з північного сходу через Сумщину.

О 8.05 повітряники повідомили про останні "Шахеди" на межі Черкаської та Кіровоградської областей.