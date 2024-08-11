Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками
В субботу вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с юго-восточного направления. Российская атака продолжалась всю ночь, воздушную тревогу объявляли в большинстве областей страны.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:44 Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.
Впоследствии беспилотники двигались на Харьковщину.
В 22:34 Воздушные силы сообщили о новой группе ударных БпЛА в направлении Днепропетровщины.
По состоянию на 22:59: БпЛА на Харьковщине движутся на запад в направлении Полтавщины. БпЛА на юге Днепропетровской области движутся северо-западным курсом. Новые БпЛА на Херсонщине направляются в направлении Николаевщины с востока.
По состоянию на 23:49: БпЛА на Николаевщине движутся на северо-запад. Зафиксированы БпЛА в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога. Новые БпЛА на Харьковщине движутся в направлении Сумщины.
В 00.49 военные обновили движение ударных БПЛА:
- на Сумщине движутся в направлении Черниговской области.
- "Шахеды" летят через Николаевскую область. Часть курсом на Одесскую область, несколько групп курсом на Кировоградщину.
- "Шахеды" в окрестностях Полтавы.
- Через Днепропетровскую область беспилотники движутся в западном направлении.
- Из Херсонской области в направлении Николаевской.
В 1.11 стало известно, что:
- Несколько групп "Шахедов" из Одесской области движутся в направлении Винницкой области.
- Из Кировоградской северо-западным курсом на Черкасскую/Винничину.
- "Шахеды" зафиксированы в Черниговской области.
- Через Херсонскую-Николаевскую область беспилотники летят северо-западным курсом.
В 2.07 военные обновили направления движения "Шахедов":
- Ударные БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей движутся в западном направлении.
- Группы "Шахедов" в Винницкой/Черкасской области курсом на запад.
- "Шахеды" на Николаевщине и Кировоградщине курсом на Черкасскую/Винницкую области.
- Новые "Шахеды" на Сумщине.
- Несколько "Шахедов" на Днепропетровщине.
В 2.58 стало известно, что из Хмельницкой области "Шахеды" держат курс на запад, Тернопольская область. Из Черкасской области беспилотники летят в направлении Киевской области.
В 3.24 военные сообщили, что новые группы ударных БпЛА заходят с юга через Херсонскую область и с северо-востока через Сумскую область.
В 8.05 воздушники сообщили о последних "Шахедах" на границе Черкасской и Кировоградской областей.