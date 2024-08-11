Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками

В субботу вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с юго-восточного направления. Российская атака продолжалась всю ночь, воздушную тревогу объявляли в большинстве областей страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:44 Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

Реклама:

Впоследствии беспилотники двигались на Харьковщину.

В 22:34 Воздушные силы сообщили о новой группе ударных БпЛА в направлении Днепропетровщины.

По состоянию на 22:59: БпЛА на Харьковщине движутся на запад в направлении Полтавщины. БпЛА на юге Днепропетровской области движутся северо-западным курсом. Новые БпЛА на Херсонщине направляются в направлении Николаевщины с востока.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 23:49: БпЛА на Николаевщине движутся на северо-запад. Зафиксированы БпЛА в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога. Новые БпЛА на Харьковщине движутся в направлении Сумщины.

В 00.49 военные обновили движение ударных БПЛА:

на Сумщине движутся в направлении Черниговской области.

"Шахеды" летят через Николаевскую область. Часть курсом на Одесскую область, несколько групп курсом на Кировоградщину.

"Шахеды" в окрестностях Полтавы.

Через Днепропетровскую область беспилотники движутся в западном направлении.

Из Херсонской области в направлении Николаевской.

Карта alerts.in.ua

В 1.11 стало известно, что:

Несколько групп "Шахедов" из Одесской области движутся в направлении Винницкой области.

Из Кировоградской северо-западным курсом на Черкасскую/Винничину.

"Шахеды" зафиксированы в Черниговской области.

Через Херсонскую-Николаевскую область беспилотники летят северо-западным курсом.

В 2.07 военные обновили направления движения "Шахедов":

Ударные БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей движутся в западном направлении.

Группы "Шахедов" в Винницкой/Черкасской области курсом на запад.

"Шахеды" на Николаевщине и Кировоградщине курсом на Черкасскую/Винницкую области.

Новые "Шахеды" на Сумщине.

Несколько "Шахедов" на Днепропетровщине.

В 2.58 стало известно, что из Хмельницкой области "Шахеды" держат курс на запад, Тернопольская область. Из Черкасской области беспилотники летят в направлении Киевской области.

В 3.24 военные сообщили, что новые группы ударных БпЛА заходят с юга через Херсонскую область и с северо-востока через Сумскую область.

В 8.05 воздушники сообщили о последних "Шахедах" на границе Черкасской и Кировоградской областей.