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У Києві було чутно вибухи: окупанти атакували ракетами

Олена ІвашківНеділя, 11 серпня 2024, 00:34
У Києві було чутно вибухи: окупанти атакували ракетами
фото: Getty Images

У ніч на неділю у Києві під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Російські військові запускали ракети.

Джерело: кореспондент УП, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: У місті та області оголошена повітряна тривога.

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Також оголошена загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Доповнено: О 00.37 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету в напрямку міста.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працює ППО. Та попросив людей залишатися в укриттях.

Київвибух
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