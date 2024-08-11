У Києві було чутно вибухи: окупанти атакували ракетами
Неділя, 11 серпня 2024, 00:34
У ніч на неділю у Києві під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Російські військові запускали ракети.
Джерело: кореспондент УП, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: У місті та області оголошена повітряна тривога.
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Також оголошена загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
Доповнено: О 00.37 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету в напрямку міста.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працює ППО. Та попросив людей залишатися в укриттях.