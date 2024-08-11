Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Афганську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді в Парижі через політичне гасло

Олена ІвашківНеділя, 11 серпня 2024, 02:33
Афганську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді в Парижі через політичне гасло
Маніжа Талаш, фото: Getty Images

Афганську спортсменку Маніжу Талаш, яка виступає за команду біженців, дискваліфікували на відбірковому змаганні з брейкдансу на Олімпіаді в Парижі: на її накидці був напис "Свободу афганським жінкам".

Джерело: Associated Press

Деталі: Всесвітня організація танцювального спорту заявила, що Талаш була дискваліфікована через демонстрацію політичного гасла. Це суперечить правилам Олімпійської хартії.

Реклама:

Незалежно від рішення комісії, Талаш не пройшла б на наступний батл, оскільки програла попереднє відбіркове змагання спортсменці Індії Сарджо з Нідерландів.

21-річна Маніжа Талаш покинула Афганістан після того, як таліби прийшли до влади 2021 року. Зараз спортсменка мешкає в Іспанії.

Олімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело

WSJ: Зеленський схвалив план підриву "Північних потоків", але спробував скасувати його після втручання ЦРУ

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки – Google

У Франції зіткнулися два винищувачі, пілоти загинули

У Генштабі підтвердили ураження чотирьох аеродромів на території РФ

Усі новини...
Олімпіада
Як добре ви знаєте історію Олімпійських ігор? Перевірте себе
Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024
Зеленський подякував Хижняку "за цю важливу перемогу"
Останні новини
12:05
фотоВчені хочуть встановити на Місяці "вуличні ліхтарі": вони будуть вищими за Статую Свободи
12:00
Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі
11:58
Росіяни зруйнували логістичний об’єкт на Харківщині – ОВА
11:52
Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
11:44
Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав
11:25
Львівщина та Київ продовжують лідирувати в продажі електромобілів
11:14
фото Роздавали воду людям: росіяни убили 2 волонтерів у Херсоні
11:06
фотоОбіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника
11:02
У Мексиці виявили кам’яну панель, яка розкриває ім’я раніше невідомого правителя мая
10:34
фото, відеоПонад 100 вояків РФ за раз узяли в полон на Курщині бійці СБУ – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: