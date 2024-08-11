Афганську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді в Парижі через політичне гасло
Неділя, 11 серпня 2024, 02:33
Афганську спортсменку Маніжу Талаш, яка виступає за команду біженців, дискваліфікували на відбірковому змаганні з брейкдансу на Олімпіаді в Парижі: на її накидці був напис "Свободу афганським жінкам".
Джерело: Associated Press
Деталі: Всесвітня організація танцювального спорту заявила, що Талаш була дискваліфікована через демонстрацію політичного гасла. Це суперечить правилам Олімпійської хартії.
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Незалежно від рішення комісії, Талаш не пройшла б на наступний батл, оскільки програла попереднє відбіркове змагання спортсменці Індії Сарджо з Нідерландів.
21-річна Маніжа Талаш покинула Афганістан після того, як таліби прийшли до влади 2021 року. Зараз спортсменка мешкає в Іспанії.