Афганську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді в Парижі через політичне гасло

Афганську спортсменку Маніжу Талаш, яка виступає за команду біженців, дискваліфікували на відбірковому змаганні з брейкдансу на Олімпіаді в Парижі: на її накидці був напис "Свободу афганським жінкам".

Джерело: Associated Press

Деталі: Всесвітня організація танцювального спорту заявила, що Талаш була дискваліфікована через демонстрацію політичного гасла. Це суперечить правилам Олімпійської хартії.

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Незалежно від рішення комісії, Талаш не пройшла б на наступний батл, оскільки програла попереднє відбіркове змагання спортсменці Індії Сарджо з Нідерландів.

21-річна Маніжа Талаш покинула Афганістан після того, як таліби прийшли до влади 2021 року. Зараз спортсменка мешкає в Іспанії.