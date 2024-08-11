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Афганскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде в Париже из-за политического лозунга

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 августа 2024, 02:33
Афганскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде в Париже из-за политического лозунга
Манижа Талаш, фото: Getty Images

Афганскую спортсменку Манижу Талаш, выступающую за команду беженцев, дисквалифицировали на отборочном соревновании по брейкдансу на Олимпиаде в Париже: на ее накидке была надпись "Свободу афганским женщинам".

Источник: Associated Press

Детали: Всемирная организация танцевального спорта заявила, что Талаш была дисквалифицирована из-за демонстрации политического лозунга. Это противоречит правилам Олимпийской хартии.

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Независимо от решения комиссии, Талаш не прошла бы на следующий батл, поскольку проиграла предыдущее отборочное соревнование спортсменке Индии Сарджо из Нидерландов.

21-летняя Манижа Талаш покинула Афганистан после того, как талибы пришли к власти в 2021 году. Сейчас спортсменка проживает в Испании.

Олимпиада
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