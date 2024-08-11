ISW: Кремль применшує масштаби подій у Курській області
Кремль, ймовірно, вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область і запобігти паніці або негативній реакції всередині країни.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Також російська влада демонструє небажання вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію, що склалася.
Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що джерело, близьке до комітету з оборони Ради Федерації РФ, заявило, що адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.
Російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні і критикували Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість антитерористичної операції.
Оголошення воєнного стану, зокрема, дозволило б російській владі вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових. Очільник Росії Володимир Путін утримується від офіційного оголошення стану війни, неодноразово демонстрував своє небажання повністю перевести російське суспільство на військові рейки і відмовився від оголошення загальної мобілізації, щоб запобігти внутрішньому невдоволенню, яке могло б поставити під загрозу стабільність путінського режиму.
Ймовірно, Путін призначив Бортнікова керівником контртерористичної операції, тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму.
Аналітики ISW вважають, що складна система управління антитерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію.
Також військові аналітики підкреслили, що російські сили більш адекватно захищаються у Курській області після прибуття додаткових призовників і більш боєздатного персоналу з прифронтових районів в Україні.
Ключові висновки ISW за 10 серпня:
- Національний антитерористичний комітет Росії оголосив про проведення контртерористичної операції в Бєлгородській, Брянській і Курській областях 9 серпня у відповідь на вторгнення українських військ у Курську область.
- Ймовірно, Кремль вирішив оголосити контртерористичну операцію - на відміну від стану війни або воєнного стану - щоб применшити масштаби українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці або негативній реакції, що демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів для реагування на ситуацію.
- Путін, ймовірно, призначив Бортнікова керівником антитерористичної операції тому, що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності в Росії та кремлівському режиму.
- Складна система командування і управління контртерористичною операцією під керівництвом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на операцію в Україні.
- Міністерство оборони (МО) Росії, схоже, покладається на поєднання російських солдатів строкової служби, які вже діють у Курській області, елементів Північного угруповання військ, а також елементів, передислокованих з менш пріоритетних прифронтових районів України, для захисту від української операції в Курській області, що, ймовірно, посилить дезорганізацію обраної Росією реакції.
- Використання російськими військами призовників і військ, які вже перебувають у Курській області, сусідніх сил, що воюють на півночі Харківської області, а також передислокації по всьому театру бойових дій для захисту від українського вторгнення узгоджуються з низкою ймовірних способів дій Росії, які прогнозував ISW.
- Схоже, що для проведення наступальних і оборонних операцій на найбільш важливих ділянках фронту російське МО покладається на окремі, загартовані в боях підрозділи.
- Російські війська, схоже, більш адекватно захищаються від українських атак після прибуття додаткових призовників і більш боєздатного особового складу з прифронтових районів України.
- Геолокаційні зйомки та російські повідомлення від 10 серпня вказують на те, що українські війська в основному утримують позиції в Курській області, про які повідомлялося раніше, і просунулися дещо далі від раніше підтверджених позицій.
- Транскордонна операція України в Курській області загрожує Кремлю потенційною політичною кризою через втрати серед російських призовників, на яких Кремль все більше покладається для захисту російського державного кордону з Україною.
- Нещодавно українські сили завдали удару по російському кораблю і газовій платформі в західній частині Чорного моря.
- За повідомленнями, Іран найближчим часом доставить до Росії "сотні" балістичних ракет.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Кремінної, Торецька, Покровська та Донецька.
- Російський мілблогер заявив, що Міністерство оборони (МО) Росії почало формувати добровольчий підрозділ ударних безпілотників "Чорний ворон" і попросив читачів пожертвувати 16 мільйонів рублів (близько $184 324) для забезпечення підрозділу безпілотниками та обладнанням.