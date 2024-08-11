ISW: Кремль применшує масштаби подій у Курській області

Кремль, ймовірно, вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область і запобігти паніці або негативній реакції всередині країни.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Також російська влада демонструє небажання вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію, що склалася.

Реклама:

Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що джерело, близьке до комітету з оборони Ради Федерації РФ, заявило, що адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

Російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні і критикували Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість антитерористичної операції.

Оголошення воєнного стану, зокрема, дозволило б російській владі вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових. Очільник Росії Володимир Путін утримується від офіційного оголошення стану війни, неодноразово демонстрував своє небажання повністю перевести російське суспільство на військові рейки і відмовився від оголошення загальної мобілізації, щоб запобігти внутрішньому невдоволенню, яке могло б поставити під загрозу стабільність путінського режиму.

ВІДЕО ДНЯ

Ймовірно, Путін призначив Бортнікова керівником контртерористичної операції, тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму.

Аналітики ISW вважають, що складна система управління антитерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію.

Також військові аналітики підкреслили, що російські сили більш адекватно захищаються у Курській області після прибуття додаткових призовників і більш боєздатного персоналу з прифронтових районів в Україні.

Ключові висновки ISW за 10 серпня: