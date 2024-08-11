ISW: Кремль преуменьшает масштабы событий в Курской области

Кремль, вероятно, решил объявить контртеррористическую операцию, а не военное положение, чтобы преуменьшить масштабы вторжения в Курскую область и предотвратить панику или негативную реакцию внутри страны.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Также российские власти демонстрируют нежелание принимать более радикальные меры в ответ на сложившуюся ситуацию.

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Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что источник, близкий к комитету по обороне Совета Федерации РФ, заявил, что администрация президента России рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области "до особого распоряжения" или обсуждать их как можно короче и ссылаться только на официальные заявления.

Российские военные блогеры предлагали Кремлю официально объявить войну Украине и критиковали Кремль за то, что он не объявил военное положение вместо антитеррористической операции.

Объявление военного положения, в частности, позволило бы российским властям принять более радикальные меры, такие как запрет митингов и демонстраций, введение комендантского часа и организация производства оборонной продукции для военных. Глава России Владимир Путин воздерживается от официального объявления состояния войны, неоднократно демонстрировал свое нежелание полностью перевести российское общество на военные рельсы и отказался от объявления всеобщей мобилизации, чтобы предотвратить внутреннее недовольство, которое могло бы поставить под угрозу стабильность путинского режима.

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Вероятно, Путин назначил Бортникова руководителем контртеррористической операции, потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.

Аналитики ISW считают, что сложная система управления антитеррористической операции ФСБ под руководством Бортникова может снизить эффективность российского ответа на украинскую операцию.

Также военные аналитики подчеркнули, что российские силы более адекватно защищаются в Курской области после прибытия дополнительных призывников и более боеспособного персонала из прифронтовых районов в Украине.

Ключевые выводы ISW за 10 августа: