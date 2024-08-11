ISW: Кремль преуменьшает масштабы событий в Курской области
Кремль, вероятно, решил объявить контртеррористическую операцию, а не военное положение, чтобы преуменьшить масштабы вторжения в Курскую область и предотвратить панику или негативную реакцию внутри страны.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Также российские власти демонстрируют нежелание принимать более радикальные меры в ответ на сложившуюся ситуацию.
Российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что источник, близкий к комитету по обороне Совета Федерации РФ, заявил, что администрация президента России рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области "до особого распоряжения" или обсуждать их как можно короче и ссылаться только на официальные заявления.
Российские военные блогеры предлагали Кремлю официально объявить войну Украине и критиковали Кремль за то, что он не объявил военное положение вместо антитеррористической операции.
Объявление военного положения, в частности, позволило бы российским властям принять более радикальные меры, такие как запрет митингов и демонстраций, введение комендантского часа и организация производства оборонной продукции для военных. Глава России Владимир Путин воздерживается от официального объявления состояния войны, неоднократно демонстрировал свое нежелание полностью перевести российское общество на военные рельсы и отказался от объявления всеобщей мобилизации, чтобы предотвратить внутреннее недовольство, которое могло бы поставить под угрозу стабильность путинского режима.
Вероятно, Путин назначил Бортникова руководителем контртеррористической операции, потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.
Аналитики ISW считают, что сложная система управления антитеррористической операции ФСБ под руководством Бортникова может снизить эффективность российского ответа на украинскую операцию.
Также военные аналитики подчеркнули, что российские силы более адекватно защищаются в Курской области после прибытия дополнительных призывников и более боеспособного персонала из прифронтовых районов в Украине.
Ключевые выводы ISW за 10 августа:
- Национальный антитеррористический комитет России объявил о проведении контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа в ответ на вторжение украинских войск в Курскую область.
- Вероятно, Кремль решил объявить контртеррористическую операцию - в отличие от состояния войны или военного положения - чтобы преуменьшить масштабы украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию, что демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры для реагирования на ситуацию.
- Путин, вероятно, назначил Бортникова руководителем антитеррористической операции потому, что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности в России и кремлевскому режиму.
- Сложная система командования и управления контртеррористической операцией под руководством Бортникова может снизить эффективность российского ответа на операцию в Украине.
- Министерство обороны (МО) России, похоже, полагается на сочетание российских солдат срочной службы, которые уже действуют в Курской области, элементов Северной группировки войск, а также элементов, передислоцированных из менее приоритетных прифронтовых районов Украины, для защиты от украинской операции в Курской области, что, вероятно, усилит дезорганизацию выбранной Россией реакции.
- Использование российскими войсками призывников и войск, уже находящихся в Курской области, соседних сил, воюющих на севере Харьковской области, а также передислокации по всему театру боевых действий для защиты от украинского вторжения согласуются с рядом вероятных способов действий России, которые прогнозировал ISW.
- Похоже, что для проведения наступательных и оборонительных операций на наиболее важных участках фронта российское МО полагается на отдельные, закаленные в боях подразделения.
- Российские войска, похоже, более адекватно защищаются от украинских атак после прибытия дополнительных призывников и более боеспособного личного состава из прифронтовых районов Украины.
- Геолокационные съемки и российские сообщения от 10 августа указывают на то, что украинские войска в основном удерживают позиции в Курской области, о которых сообщалось ранее, и продвинулись несколько дальше от ранее подтвержденных позиций.
- Трансграничная операция Украины в Курской области угрожает Кремлю потенциальным политическим кризисом из-за потерь среди российских призывников, на которых Кремль все больше полагается для защиты российской государственной границы с Украиной.
- Недавно украинские силы нанесли удар по российскому кораблю и газовой платформе в западной части Черного моря.
- По сообщениям, Иран в ближайшее время доставит в Россию "сотни" баллистических ракет.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Кременной, Торецка, Покровска и Донецка.
- Российский милблогер заявил, что Министерство обороны (МО) России начало формировать добровольческое подразделение ударных беспилотников "Черный ворон" и попросил читателей пожертвовать 16 миллионов рублей (около $184 324) для обеспечения подразделения беспилотниками и оборудованием.