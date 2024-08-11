Кампанія Трампа заявила, що хакери зламали її внутрішню комунікацію

Кампанія кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа заявила в суботу, що деякі її внутрішні комунікації були зламані, і звинуватила в цьому іранський уряд.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Раніше в суботу видання Politico повідомило, що отримало електронні листи з анонімного акаунта з документами з передвиборчої кампанії Трампа.

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У Politico розповіли, що вони отримали листи, які містили внутрішню комунікацію високопоставленого представника передвиборчої кампанії Трампа та дослідницьке досьє, зібране кампанією щодо напарника Трампа, сенатора від Огайо Джей Д. Венса.

Досьє включало те, що кампанія Трампа визначила, як потенційно вразливі місця Венса. Виданню також надіслали частину документа про сенатора від Флориди Марко Рубіо, який був одним із претендентів на те, щоб приєднатися до Трампа у списку Республіканської партії.

Пряма мова речника кампанії Трампа Стівена Чунга: "Ці документи були отримані незаконно з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року і посіяти хаос у нашому демократичному процесі.

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У п'ятницю в новому звіті Microsoft було виявлено, що іранські хакери зламали обліковий запис "високопосадовця" президентської кампанії США в червні 2024 року, що збігається в часі з вибором президентом Трампом кандидата на посаду віце-президента. Це сталося після нещодавніх повідомлень про іранську змову з метою вбивства президента Трампа приблизно в той самий час, коли сталася трагедія в Батлері, штат Пенсильванія.

Іранці знають, що президент Трамп зупинить їхнє правління терору так само, як він зробив це в перші чотири роки свого перебування в Білому домі. Будь-які ЗМІ або новинні агентства, які передруковують документи або внутрішні комунікації, виконують волю ворогів Америки і роблять саме те, що вони хочуть".

Ще деталі: Чунг послався на нещодавню доповідь, опубліковану компанією Microsoft, в якій йдеться про те, що іранські оперативники активізували свої спроби впливати на президентські вибори в США і стежити за ними, створюючи фейкові новини, націлені на ліберальних і консервативних виборців, а також намагаючись зламати неназвану президентську кампанію.

Досі не зрозуміло, чи несе відповідальність за злам Іран. Місія Ірану в ООН заявила, що "немає жодної довіри таким повідомленням".

Дослівно: "Уряд Ірану не має і не приховує жодних намірів чи мотивів втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах".