Кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа заявила в субботу, что некоторые ее внутренние коммуникации были взломаны, и обвинила в этом иранское правительство.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Ранее в субботу издание Politico сообщило, что получило электронные письма из анонимного аккаунта с документами из предвыборной кампании Трампа.

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В Politico рассказали, что они получили письма, которые содержали внутреннюю коммуникацию высокопоставленного представителя предвыборной кампании Трампа и исследовательское досье, собранное кампанией в отношении напарника Трампа, сенатора от Огайо Джей Д. Вэнса.

Досье включало то, что кампания Трампа определила, как потенциально уязвимые места Вэнса. Изданию также прислали часть документа о сенаторе от Флориды Марко Рубио, который был одним из претендентов на то, чтобы присоединиться к Трампу в списке Республиканской партии.

Прямая речь представителя кампании Трампа Стивена Чунга: "Эти документы были получены незаконно из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе.

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В пятницу в новом отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры взломали учетную запись "высокопоставленного чиновника" президентской кампании США в июне 2024 года, что совпадает во времени с выбором президентом Трампом кандидата на должность вице-президента. Это произошло после недавних сообщений об иранском заговоре с целью убийства президента Трампа примерно в то же время, когда произошла трагедия в Батлере, штат Пенсильвания.

Иранцы знают, что президент Трамп остановит их правление террора так же, как он сделал это в первые четыре года своего пребывания в Белом доме. Любые СМИ или новостные агентства, которые перепечатывают документы или внутренние коммуникации, выполняют волю врагов Америки и делают именно то, что они хотят".

Еще детали: Чунг сослался на недавний доклад, опубликованный компанией Microsoft, в котором говорится о том, что иранские оперативники активизировали свои попытки влиять на президентские выборы в США и следить за ними, создавая фейковые новости, нацеленные на либеральных и консервативных избирателей, а также пытаясь взломать неназванную президентскую кампанию.

До сих пор не ясно, несет ли ответственность за взлом Иран. Миссия Ирана в ООН заявила, что "нет никакого доверия таким сообщениям".

Дословно: "Правительство Ирана не имеет и не скрывает никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах".