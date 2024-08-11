Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина повинна бути готовою до війни через 5 років – командувач

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 11 серпня 2024, 14:13
Німеччина повинна бути готовою до війни через 5 років – командувач
фото: getty images

Командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що вся Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.

Джерело: Гісс в інтерв’ю виданню Die Welt, "Європейська правда"

Деталі: Гісс відзначив, що протягом 30 років після закінчення холодної війни й поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами" та й зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

Реклама:

"Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", – зазначив командувач.

У відповідь на питання, чи повинен найбільший морський порт Німеччини Гамбург також бути готовим до війни, Гісс відзначив, що "вся Німеччина повинна бути готова до війни". 

"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО. 

ВІДЕО ДНЯ

Завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання, країною, через яку підрозділи НАТО марширують до східного флангу. Найбільший морський порт Німеччини, природно, відіграватиме в цьому певну роль" – пояснив Гісс.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Бундесвер у березні наступного року розпочав розробку "Оперативного плану "Німеччина". Перша версія секретного документа обсягом близько 1 000 сторінок стала доступна з березня 2024 року. 

Під час розробки плану відправною точкою є ідея про те, що Росія матиме військову спроможність атакувати країни-члени НАТО через п’ять років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв про необхідність бути готовими до війни до 2029 року. 

Німеччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Удар по Костянтинівці: завершено ідентифікацію усіх тіл – загинуло троє дітей
Росіяни атакують Херсон та область: є загибла та поранені цивільні
На Полтавщині завершилася найдовша повітряна тривога з 2022 року
КОВА про нічну атаку росіян: прямих влучань не було, є руйнування у трьох районах
Останні новини
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
08:48
фотоУ Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
08:33
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: