Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия должна быть готова к войне через 5 лет - командующий

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 11 августа 2024, 14:13
Германия должна быть готова к войне через 5 лет - командующий
фото: getty images

Командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс заявил, что вся Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.

Источник: Гисс в интервью изданию Die Welt, "Европейская правда"

Детали: Гисс отметил, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и разделения Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами" и сегодня в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

Реклама:

"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", – отметил командующий.

В ответ на вопрос, должен ли крупнейший морской порт Германии Гамбург также быть готовым к войне, Гисс отметил, что "вся Германия должна быть готова к войне".

"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры – и, в частности, Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Благодаря своему географическому расположению в Европе Германия является местом развертывания, страной, через которую подразделения НАТО маршируют к восточному флангу. Крупнейший морской порт Германии, естественно, будет играть в этом определенную роль", – пояснил Гисс.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Бундесвер в марте следующего года начал разработку "Оперативного плана "Германия". Первая версия секретного документа объемом около 1 000 страниц стала доступна с марта 2024 года.

При разработке плана отправной точкой является идея, что Россия будет иметь военную способность атаковать страны-члены НАТО через пять лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года.

Германиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Жителей Покровска призвали эвакуироваться: враг почти в 10 км от города

Politico: Администрация Байдена «открыта» к отправке Украине ракет большой дальности для F-16

Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде

видеоДесяток уничтоженных вояк РФ за несколько минут: ССО показали результаты засады на Курщине

фотоНа Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей: двое погибших, еще трое раненых

Зеленский попросил Раду безотлагательно собраться и поддержать "оборонный законодательный пакет"

Все новости...
Удар по Константиновке: завершена идентификация всех тел - погибли трое детей
Россияне атакуют Херсон и область: есть погибшая и раненые гражданские
На Полтавщине завершилась самая длинная воздушная тревога с 2022 года
КОВА о ночной атаке россиян: прямых попаданий не было, есть разрушения в трех районах
Последние новости
22:33
УЗ назначила дополнительные рейсы "Интерсити+" между Одессой и Киевом
22:30
Белый дом: Россия перебрасывает часть сил в Курскую область, но количество неизвестно
21:58
Глава СБУ заявил о расширении переговорной группы по обменам пленными с Россией
21:45
Байден поддержал проведение новых выборов в Венесуэле
21:30
Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом
21:24
фотоОккупанты сбросили КАБы на Сумщину: есть погибший и раненые
21:21
Российская авиация днем ударила по предприятию на Купянщине: погибли два человека
21:16
Ущерб окружающей среде Украины из-за вторжения РФ уже превысил $60 миллиардов
21:11
Харлан ради ВСУ продала саблю, с которой выиграла золото Олимпиады-2024
21:10
Минобороны: через "Армия+" зарегистрировали 1100 электронных рапортов
Все новости...
Реклама:
Реклама: