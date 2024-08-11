Германия должна быть готова к войне через 5 лет - командующий

Командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс заявил, что вся Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.

Источник: Гисс в интервью изданию Die Welt, "Европейская правда"

Детали: Гисс отметил, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и разделения Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами" и сегодня в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

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"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", – отметил командующий.

В ответ на вопрос, должен ли крупнейший морской порт Германии Гамбург также быть готовым к войне, Гисс отметил, что "вся Германия должна быть готова к войне".

"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры – и, в частности, Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО.

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Благодаря своему географическому расположению в Европе Германия является местом развертывания, страной, через которую подразделения НАТО маршируют к восточному флангу. Крупнейший морской порт Германии, естественно, будет играть в этом определенную роль", – пояснил Гисс.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Бундесвер в марте следующего года начал разработку "Оперативного плана "Германия". Первая версия секретного документа объемом около 1 000 страниц стала доступна с марта 2024 года.

При разработке плана отправной точкой является идея, что Россия будет иметь военную способность атаковать страны-члены НАТО через пять лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о необходимости быть готовыми к войне до 2029 года.