В Україні була тривога через загрозу балістики, в Одесі й Сумах лунали вибухи

У Києві та низці областей у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, карта повітряних тривог alerts.in.ua, Суспільне, Геннадій Труханов у Telegram

Деталі: О 19:18 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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Суспільне та мер Одеси Геннадій Труханов повідомили про вибух у місті.

Після цього повітряну тривогу було оголошено у Києві.

Вибух також пролунав у Сумах.

ВІДЕО ДНЯ

О 19:46 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.