Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні була тривога через загрозу балістики, в Одесі й Сумах лунали вибухи

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 19:29
В Україні була тривога через загрозу балістики, в Одесі й Сумах лунали вибухи
карта повітряних тривог станом на 19:33, alerts.in.ua

У Києві та низці областей у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, карта повітряних тривог alerts.in.ua, Суспільне, Геннадій Труханов у Telegram

Деталі: О 19:18 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Реклама:

Суспільне та мер Одеси Геннадій Труханов повідомили про вибух у місті.

Після цього повітряну тривогу було оголошено у Києві.

Вибух також пролунав у Сумах. 

ВІДЕО ДНЯ

О 19:46 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

повітряна тривогаОдесаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
повітряна тривога
На Полтавщині завершилася найдовша повітряна тривога з 2022 року
У Києві та області оголошували повітряну тривогу
Російські війська запустили ударні БпЛА на територію України
Останні новини
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
08:48
фотоУ Лейпцигу загорілось оглядове колесо: десятки постраждалих
08:33
Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: