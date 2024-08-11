В Україні була тривога через загрозу балістики, в Одесі й Сумах лунали вибухи
Неділя, 11 серпня 2024, 19:29
У Києві та низці областей у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, карта повітряних тривог alerts.in.ua, Суспільне, Геннадій Труханов у Telegram
Деталі: О 19:18 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
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Суспільне та мер Одеси Геннадій Труханов повідомили про вибух у місті.
Після цього повітряну тривогу було оголошено у Києві.
Вибух також пролунав у Сумах.
ВІДЕО ДНЯ
О 19:46 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.