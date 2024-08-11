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В Украине была тревога из-за угрозы баллистики, в Одессе и Сумах раздались взрывы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 19:29
В Украине была тревога из-за угрозы баллистики, в Одессе и Сумах раздались взрывы
карта воздушных тревог на 19:33, alerts.in.ua

В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог alerts.in.ua, Суспільне, Геннадий Труханов в Telegram

Детали: В 19:18 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Суспільне и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о взрыве в городе.

После этого воздушная тревога была объявлена ​​в Киеве.

Взрыв также раздался в Сумах.

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В 19:46 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.

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