В Украине была тревога из-за угрозы баллистики, в Одессе и Сумах раздались взрывы
Воскресенье, 11 августа 2024, 19:29
В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог alerts.in.ua, Суспільне, Геннадий Труханов в Telegram
Детали: В 19:18 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
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Суспільне и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о взрыве в городе.
После этого воздушная тревога была объявлена в Киеве.
Взрыв также раздался в Сумах.
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В 19:46 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.