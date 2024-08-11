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Росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 21:58
Росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС – Зеленський
пожежа на ЗАЕС, скріншот відео з Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції.

Джерело: Зеленський у Telegram, начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, голова МВС Ігор Клименко, якого цитує ДСНС України, окупанти, яких цитує РИА Новости

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Пряма мова Зеленського: "Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції.

Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу.

Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки".

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Деталі: Перед цим начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Пряма мова Євтушенка: "За неофіційною інформацією, отриманою від джерел з протилежного берегу – росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Заспокойтесь, будь ласка".

Більше деталей: Пізніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

За його словами, пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону.

Водночас окупаційна "влада" звинуватила в обстрілі Енергодара Україну, однак стверджує, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

ЗАЕСЗеленський
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