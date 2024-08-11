Росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції.
Джерело: Зеленський у Telegram, начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, голова МВС Ігор Клименко, якого цитує ДСНС України, окупанти, яких цитує РИА Новости
Пряма мова Зеленського: "Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції.
Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу.
Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки".
Деталі: Перед цим начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.
Пряма мова Євтушенка: "За неофіційною інформацією, отриманою від джерел з протилежного берегу – росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.
Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Заспокойтесь, будь ласка".
Більше деталей: Пізніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.
За його словами, пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону.
Водночас окупаційна "влада" звинуватила в обстрілі Енергодара Україну, однак стверджує, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.