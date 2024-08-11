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Россияне устроили пожар на ЗАЭС – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 21:58
Россияне устроили пожар на ЗАЭС – Зеленский
пожар на ЗАЭС, скриншот видео из Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Источник: Зеленский в Telegram, начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко, глава МВД Игорь Клименко, которого цитирует ГСЧС Украины, оккупанты, которых цитирует РИА Новости

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Прямая речь Зеленского: "Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции.

Сейчас показатели по радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности".

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Детали: Перед этим начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

Прямая речь Евтушенко: "По неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега – россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.

Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Успокойтесь, пожалуйста".

Больше деталей: Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

По его словам, посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона.

В то же время, оккупационные "власти" обвинили в обстреле Энергодара Украину, однако утверждают, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

ЗАЭСЗеленский
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