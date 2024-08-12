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ЦАХАЛ: Ліван запустив на північ Ізраїлю близько 30 ракет

Ольга Глущенко Понеділок, 12 серпня 2024, 06:30
ЦАХАЛ: Ліван запустив на північ Ізраїлю близько 30 ракет
ракетний обстріл, ілюстративне фото cnn

Ліван запустив на територію Ізраїлю приблизно 30 ракет уночі 12 серпня.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Після сирен, які пролунали на півночі Ізраїлю, було виявлено близько 30 снарядів, що летіли з Лівану в напрямку району Кабрі, деякі з них впали на відкритій місцевості".

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Деталі: Сирени на півночі країни пролунали близько другої години ночі.

Ізраїльські військові додали, що поки про постраждалих унаслідок обстрілу не повідомляли.

ІзраїльЛіванракетний удар
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