ЦАХАЛ: Ливан запустил на север Израиля около 30 ракет на север Израиля
Понедельник, 12 августа 2024, 06:30
Ливан запустил на территорию Израиля около 30 ракет ночью 12 августа.
Источник: ЦАХАЛ
Дословно: "После сирен, которые прозвучали на севере Израиля, было обнаружено около 30 снарядов, летевших из Ливана в направлении района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности".
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Детали: Сирены на севере страны прозвучали около двух часов ночи.
Израильские военные добавили, что пока о пострадавших в результате обстрела не сообщалось.