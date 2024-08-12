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ЦАХАЛ: Ливан запустил на север Израиля около 30 ракет на север Израиля

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 августа 2024, 06:30
ЦАХАЛ: Ливан запустил на север Израиля около 30 ракет на север Израиля
ракетный обстрел, иллюстративное фото cnn

Ливан запустил на территорию Израиля около 30 ракет ночью 12 августа.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "После сирен, которые прозвучали на севере Израиля, было обнаружено около 30 снарядов, летевших из Ливана в направлении района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности".

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Детали: Сирены на севере страны прозвучали около двух часов ночи.

Израильские военные добавили, что пока о пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

ИзраильЛиванракетный удар
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