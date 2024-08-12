США перекидають на Близький Схід ще один авіаносець і субмарину

США відправляють на Близький Схід атомний підводний човен Georgia, а також прискорюють перекидання авіаносця Abraham Lincoln.

Джерело: повідомлення на сайті Пентагону за результатами телефонної розмови міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом

Дослівно з заяви: "Міністр Остін підтвердив зобов'язання США вжити всіх можливих заходів для захисту Ізраїлю і відзначив посилення позицій і можливостей американських збройних сил на всьому Близькому Сході у світлі ескалації регіональної напруженості. Підкріплюючи це зобов'язання, міністр Остін наказав авіаносній ударній групі "Авраам Лінкольн", оснащеній винищувачами F-35C, прискорити перекидання до зони відповідальності Центрального командування на додаток до авіаносця "Теодор Рузвельт"".

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Деталі: Крім того, Остін віддав наказ відправити підводний човен з керованими ракетами Georgia (SSGN 729) до регіону відповідальності Центрального командування.

Міністри також обговорили операції Ізраїлю в Газі і важливість зменшення шкоди цивільному населенню, прогрес у забезпеченні припинення вогню і звільнення заручників, які утримуються в Газі.

Крім того, сторони піднімали питання стримування агресії з боку Ірану, ліванської "Хезболли" та інших пов'язаних з Іраном угруповань в регіоні.