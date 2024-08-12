США перебрасывают на Ближний Восток еще один авианосец и субмарину

США отправляют на Ближний Восток атомную подводную лодку Georgia, а также ускоряют переброску авианосца Abraham Lincoln.

Источник: сообщение на сайте Пентагона по результатам телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина с министром обороны Израиля Йоавом Галланом

Дословно из заявления: "Министр Остин подтвердил обязательство США принять все возможные меры для защиты Израиля и отметил усиление позиций и возможностей американских вооруженных сил на всем Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности. Подкрепляя это обязательство, министр Остин приказал авианосной ударной группе "Авраам Линкольн", оснащенной истребителями F-35C, ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования в дополнение к авианосцу "Теодор Рузвельт"".

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Детали: Кроме того, Остин отдал приказ отправить подводную лодку с управляемыми ракетами Georgia (SSGN 729) в регион ответственности Центрального командования.

Министры также обсудили операции Израиля в Газе и важность уменьшения ущерба гражданскому населению, прогресс в обеспечении прекращения огня и освобождение заложников, удерживаемых в Газе.

Кроме того, стороны поднимали вопрос сдерживания агрессии со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и других связанных с Ираном группировок в регионе.