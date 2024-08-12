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Три європейські країни попередили Іран щодо нападу на Ізраїль

Ірина Балачук, Христина БондарєваПонеділок, 12 серпня 2024, 09:59

Британія, Франція та Німеччини заявили, що Іран понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, яка призведе до ескалації в регіоні і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, оприлюднену 12 серпня

Дослівно з заяви: "Ми закликаємо Іран та його союзників утримуватися від нападів, які можуть призвести до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставити під загрозу можливість домовитися про припинення вогню та звільнення заручників.

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Вони будуть нести відповідальність за дії, які ставлять під загрозу цю можливість для миру і стабільності".

Деталі: Лідери в Британії, Франції та Німеччини наголосили, що вони працюють з усіма сторонами, щоб запобігти ескалації, і докладають усіх зусиль, щоб зменшити напруженість і знайти шлях до стабільності.

"Бойові дії мають припинитися зараз, і всі заручники, які все ще утримуються ХАМАС, мають бути звільнені. Народ Гази потребує термінової та безперешкодної доставки та розподілу допомоги", – йдеться у документі.

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Спільна заява лідерів з'явилася після того, як агентство Axios повідомило 11 серпня, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку в найближчі дні.

Передісторія:

  • Раніше Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Вважають, що за цим вбивством стоїть Ізраїль, який мститься за напад ХАМАС 7 жовтня.
  • США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації. У четвер вони опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори.
  • Глава Єврокомісії підтримала цей заклик до Ізраїлю та ХАМАС.

ЄвропаІранІзраїль
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