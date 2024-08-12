Три європейські країни попередили Іран щодо нападу на Ізраїль
Британія, Франція та Німеччини заявили, що Іран понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, яка призведе до ескалації в регіоні і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, оприлюднену 12 серпня
Дослівно з заяви: "Ми закликаємо Іран та його союзників утримуватися від нападів, які можуть призвести до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставити під загрозу можливість домовитися про припинення вогню та звільнення заручників.
Вони будуть нести відповідальність за дії, які ставлять під загрозу цю можливість для миру і стабільності".
Деталі: Лідери в Британії, Франції та Німеччини наголосили, що вони працюють з усіма сторонами, щоб запобігти ескалації, і докладають усіх зусиль, щоб зменшити напруженість і знайти шлях до стабільності.
"Бойові дії мають припинитися зараз, і всі заручники, які все ще утримуються ХАМАС, мають бути звільнені. Народ Гази потребує термінової та безперешкодної доставки та розподілу допомоги", – йдеться у документі.
Спільна заява лідерів з'явилася після того, як агентство Axios повідомило 11 серпня, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку в найближчі дні.
Передісторія:
- Раніше Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Вважають, що за цим вбивством стоїть Ізраїль, який мститься за напад ХАМАС 7 жовтня.
- США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації. У четвер вони опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори.
- Глава Єврокомісії підтримала цей заклик до Ізраїлю та ХАМАС.