Три європейські країни попередили Іран щодо нападу на Ізраїль

Британія, Франція та Німеччини заявили, що Іран понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, яка призведе до ескалації в регіоні і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, оприлюднену 12 серпня

Дослівно з заяви: "Ми закликаємо Іран та його союзників утримуватися від нападів, які можуть призвести до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставити під загрозу можливість домовитися про припинення вогню та звільнення заручників.

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Вони будуть нести відповідальність за дії, які ставлять під загрозу цю можливість для миру і стабільності".

Деталі: Лідери в Британії, Франції та Німеччини наголосили, що вони працюють з усіма сторонами, щоб запобігти ескалації, і докладають усіх зусиль, щоб зменшити напруженість і знайти шлях до стабільності.

"Бойові дії мають припинитися зараз, і всі заручники, які все ще утримуються ХАМАС, мають бути звільнені. Народ Гази потребує термінової та безперешкодної доставки та розподілу допомоги", – йдеться у документі.

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Спільна заява лідерів з'явилася після того, як агентство Axios повідомило 11 серпня, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку в найближчі дні.

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