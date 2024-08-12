Три европейские страны предупредили Иран о нападении на Израиль

Британия, Франция и Германии заявили, что Иран понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, которая приведет к эскалации в регионе и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, обнародованное 12 августа

Дословно из заявления: "Мы призываем Иран и его союзников воздерживаться от нападений, которые могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставить под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников.

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Они будут нести ответственность за действия, которые ставят под угрозу эту возможность для мира и стабильности".

Детали: Лидеры в Британии, Франции и Германии отметили, что они работают со всеми сторонами, чтобы предотвратить эскалацию, и прилагают все усилия, чтобы уменьшить напряженность и найти путь к стабильности.

"Боевые действия должны прекратиться сейчас, и все заложники, которые все еще удерживаются ХАМАС, должны быть освобождены. Народ Газы нуждается в срочной и беспрепятственной доставке и распределении помощи", – говорится в документе.

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Совместное заявление лидеров появилось после того, как агентство Axios сообщило 11 августа, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни.

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