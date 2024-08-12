НАЗК перевірить спосіб життя полковника СБУ Зеленського після журналістського розслідування

Журналісти "Слідства.Інфо" повідомили, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя керівника управління ГУ "Д" ДЗНД СБУ, полковника Олексія Зеленського після розслідування журналістів щодо майна його родичів.

Джерело: відповідь НАЗК на запит видання "Слідство.Інфо"

Дослівно: "З метою встановлення відповідності рівня життя співробітника Служби безпеки України Зеленського Олексія наявним у нього та членів його сім’ї майну та одержаним ними доходам Національне агентство відповідно до статті 51-4 Закону України "Про запобігання корупції" розпочало моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування".

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