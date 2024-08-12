НАПК проверит образ жизни полковника СБУ Зеленского после журналистского расследования

Журналисты "Слідства.Інфо" сообщили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни руководителя управления ГУ "Д" ДЗНД СБУ, полковника Алексея Зеленского после расследования журналистов относительно имущества его родственников.

Источник: ответ НАПК на запрос издания "Слідство.Інфо"

Дословно: "С целью установления соответствия уровня жизни сотрудника Службы безопасности Украины Зеленского Алексея имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам Национальное агентство в соответствии со статьей 51-4 Закона Украины "О предотвращении коррупции" начало мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования".

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