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НАПК проверит образ жизни полковника СБУ Зеленского после журналистского расследования

Анастасия ПроцПонедельник, 12 августа 2024, 16:12
НАПК проверит образ жизни полковника СБУ Зеленского после журналистского расследования
Иллюстрация: СЛІДТСВО.ІНФО

Журналисты "Слідства.Інфо" сообщили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни руководителя управления ГУ "Д" ДЗНД СБУ, полковника Алексея Зеленского после расследования журналистов относительно имущества его родственников.

Источник: ответ НАПК на запрос издания "Слідство.Інфо"

Дословно: "С целью установления соответствия уровня жизни сотрудника Службы безопасности Украины Зеленского Алексея имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам Национальное агентство в соответствии со статьей 51-4 Закона Украины "О предотвращении коррупции" начало мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования".

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Что предшествовало:

  • 26 июня журналисты "Слідства.Інфо" опубликовали расследование, в котором выяснили, что родственники полковника Алексея Зеленского во время полномасштабного вторжения завладели транспортными средствами на общую сумму 440 тысяч долларов и домами в Конча-Заспе.
  • После публикации новости СБУ прислала свой комментарий УП относительно имущества Алексея Зеленского. Отмечают, что деятельность родственников Зеленского осуществляется официально, исключительно в рамках закона и с нее уплачиваются все налоги.

СБУ
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