Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Найближчими днями в Україні буде тепло, у ніч на середу пройде дощ 

Анастасія ПроцПонеділок, 12 серпня 2024, 17:00
Найближчими днями в Україні буде тепло, у ніч на середу пройде дощ 
Ілюстративне фото: Getty Images

У вівторок в Україні утримається відносно тепла погода, проте спека до 32° очікується на півдні. У ніч на 14 серпня по всій Україні пройде короткочасний дощ та грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Короткочасні дощі вдень у вівторок 13 серпня очікуються на північному сході України, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 21-26°, на Закарпатті до 30°, у південній частині країни вночі 15-20°, а вдень - 27-32°.

Реклама:

У Києві буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, удень 23-25°.

14 серпня по всій Україні вночі буде короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині та Закарпатті 12-17°, на узбережжі морів до 21°. Вдень температура сягатиме 23-28°, на півдні країни та Закарпатті буде 26-31°.

У столиці - без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
погода
У суботу в Україні подекуди дощитиме, а в неділю буде сухо
У понеділок у низці областей пройдуть дощі
У Бурятії оголосили НС через затоплення
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: