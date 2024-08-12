Найближчими днями в Україні буде тепло, у ніч на середу пройде дощ 

У вівторок в Україні утримається відносно тепла погода, проте спека до 32° очікується на півдні. У ніч на 14 серпня по всій Україні пройде короткочасний дощ та грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Короткочасні дощі вдень у вівторок 13 серпня очікуються на північному сході України, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 21-26°, на Закарпатті до 30°, у південній частині країни вночі 15-20°, а вдень - 27-32°.

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У Києві буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, удень 23-25°.

14 серпня по всій Україні вночі буде короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині та Закарпатті 12-17°, на узбережжі морів до 21°. Вдень температура сягатиме 23-28°, на півдні країни та Закарпатті буде 26-31°.

У столиці - без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.