В ближайшие дни в Украине будет тепло, в ночь на среду пройдет дождь

Во вторник в Украине сохранится относительно теплая погода, однако жара до 32° ожидается на юге. В ночь на 14 августа по всей Украине пройдет кратковременный дождь и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Кратковременные дожди днем во вторник 13 августа ожидаются на северо-востоке Украины, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на Закарпатье до 30°, в южной части страны ночью 15-20°, а днем - 27-32°.

Реклама:

В Киеве будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 15°, днем 23-25°.

14 августа по всей Украине ночью будет кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в южной части и Закарпатье 12-17°, на побережье морей до 21°. Днем температура будет достигать 23-28°, на юге страны и Закарпатье будет 26-31°.

В столице - без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.