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Заворушення у Британії: звинувачення висунули 12-річному хлопчику 

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 12 серпня 2024, 18:44
Заворушення у Британії: звинувачення висунули 12-річному хлопчику 
Активісти проводять акцію протесту "Досить!" 2 серпня 2024 року в Сандерленд, Англія. фото: Getty Images

У Великій Британії 12-річний хлопчик став наймолодшою людиною, якій висунули звинувачення у заворушеннях, що спалахнули після вбивства трьох дівчат у Саутпорті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал Sky News

Деталі: Хлопчика, ім'я якого не називають через його вік, звинувачують у заворушеннях із застосуванням насильства, що сталися 30 липня у Мерсисайді.

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Хлопець із Саутпорта має постати перед Молодіжним судом Мерсисайду.

До неділі поліція провела 927 арештів, а 466 особам по всій Британії були пред'явлені звинувачення.

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