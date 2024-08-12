Заворушення у Британії: звинувачення висунули 12-річному хлопчику
Понеділок, 12 серпня 2024, 18:44
У Великій Британії 12-річний хлопчик став наймолодшою людиною, якій висунули звинувачення у заворушеннях, що спалахнули після вбивства трьох дівчат у Саутпорті.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал Sky News
Деталі: Хлопчика, ім'я якого не називають через його вік, звинувачують у заворушеннях із застосуванням насильства, що сталися 30 липня у Мерсисайді.
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Хлопець із Саутпорта має постати перед Молодіжним судом Мерсисайду.
До неділі поліція провела 927 арештів, а 466 особам по всій Британії були пред'явлені звинувачення.
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- Наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.
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