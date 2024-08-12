Беспорядки в Британии: обвинения предъявили 12-летнему мальчику
Понедельник, 12 августа 2024, 18:44
В Великобритании 12-летний мальчик стал самым молодым человеком, которому предъявили обвинения в беспорядках, вспыхнувших после убийства трех девушек в Саутпорте.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Sky News
Детали: Мальчика, имя которого не называют из-за его возраста, обвиняют в беспорядках с применением насилия, произошедших 30 июля в Мерсисайде.
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Парень из Саутпорта должен предстать перед Молодежным судом Мерсисайда.
До воскресенья полиция провела 927 арестов, а 466 лицам по всей Британии были предъявлены обвинения.
Напомним:
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- В конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.
- Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.