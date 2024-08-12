Беспорядки в Британии: обвинения предъявили 12-летнему мальчику

Активисты проводят акцию протеста "Хватит!" 2 августа 2024 года в Сандерленде, Англия. фото: Getty Images

В Великобритании 12-летний мальчик стал самым молодым человеком, которому предъявили обвинения в беспорядках, вспыхнувших после убийства трех девушек в Саутпорте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Sky News

Детали: Мальчика, имя которого не называют из-за его возраста, обвиняют в беспорядках с применением насилия, произошедших 30 июля в Мерсисайде.

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Парень из Саутпорта должен предстать перед Молодежным судом Мерсисайда.

До воскресенья полиция провела 927 арестов, а 466 лицам по всей Британии были предъявлены обвинения.

Напомним:

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