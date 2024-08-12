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Італія та Швейцарія виступили за залучення Росії до другого саміту миру

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 12 серпня 2024, 19:07
Італія та Швейцарія виступили за залучення Росії до другого саміту миру
Міністри закордонних справ Італії Антоніо Таяні та Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Фото: МЗС Італії

12 серпня міністри закордонних справ Італії Антоніо Таяні та Швейцарії Ігнаціо Кассіс підписали спільну декларацію із закликом провести другий Глобальний саміт миру "за участю всіх сторін, включно з Росією".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст декларації

Деталі: У декларації голови італійського та швейцарського МЗС висловили "глибоке занепокоєння" у зв'язку з агресією Росії проти України, яка триває та "продовжує спричиняти масові руйнування та безмірні страждання".

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Вони нагадали про підсумки першого саміту миру, де пролунали заклики гарантувати ядерну та продовольчу безпеку, а також негайно розпочати звільнення всіх військовополонених та повернення депортованих українських неповнолітніх і цивільних.

"Переконані, що мир вимагає залучення всіх зацікавлених сторін і діалогу з ними, міністри домовилися підтримувати тісний контакт з метою співпраці у створенні найкращих умов для проведення другого мирного саміту за участю всіх сторін, включно з Росією, і всіх зацікавлених глобальних гравців", – ідеться в декларації.

Таяні та Кассіс також закликали до створення "спільної переговорної платформи, заснованої на дотриманні міжнародного права та принципів територіальної цілісності та незалежності держав, закріплених у Статуті ООН".

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ІталіяШвейцаріяРосія
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