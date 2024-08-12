Італія та Швейцарія виступили за залучення Росії до другого саміту миру
12 серпня міністри закордонних справ Італії Антоніо Таяні та Швейцарії Ігнаціо Кассіс підписали спільну декларацію із закликом провести другий Глобальний саміт миру "за участю всіх сторін, включно з Росією".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст декларації
Деталі: У декларації голови італійського та швейцарського МЗС висловили "глибоке занепокоєння" у зв'язку з агресією Росії проти України, яка триває та "продовжує спричиняти масові руйнування та безмірні страждання".
Вони нагадали про підсумки першого саміту миру, де пролунали заклики гарантувати ядерну та продовольчу безпеку, а також негайно розпочати звільнення всіх військовополонених та повернення депортованих українських неповнолітніх і цивільних.
"Переконані, що мир вимагає залучення всіх зацікавлених сторін і діалогу з ними, міністри домовилися підтримувати тісний контакт з метою співпраці у створенні найкращих умов для проведення другого мирного саміту за участю всіх сторін, включно з Росією, і всіх зацікавлених глобальних гравців", – ідеться в декларації.
Таяні та Кассіс також закликали до створення "спільної переговорної платформи, заснованої на дотриманні міжнародного права та принципів територіальної цілісності та незалежності держав, закріплених у Статуті ООН".
Нагадаємо:
- Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.
- Він також сказав, що Україна хоче проводити другий саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".
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