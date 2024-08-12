Италия и Швейцария выступили за привлечение России ко второму саммиту мира

12 августа министры иностранных дел Италии Антонио Таяни и Швейцарии Игнацио Кассис подписали совместную декларацию с призывом провести второй Глобальный саммит мира "с участием всех сторон, включая Россию".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст декларации

Детали: В декларации главы итальянского и швейцарского МИД выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с агрессией России против Украины, которая продолжается и "продолжает вызывать массовые разрушения и безмерные страдания".

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Они напомнили об итогах первого саммита мира, где прозвучали призывы гарантировать ядерную и продовольственную безопасность, а также немедленно начать освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных украинских несовершеннолетних и гражданских.

"Убеждены, что мир требует привлечения всех заинтересованных сторон и диалога с ними, министры договорились поддерживать тесный контакт с целью сотрудничества в создании наилучших условий для проведения второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию, и всех заинтересованных глобальных игроков", – говорится в декларации.

Таяни и Кассис также призвали к созданию "совместной переговорной платформы, основанной на соблюдении международного права и принципов территориальной целостности и независимости государств, закрепленных в Уставе ООН".

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Напомним:

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Он также сказал, что Украина хочет проводить второй саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".

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