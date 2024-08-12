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Міноборони України та Німеччини обговорили постачання і ремонт військової техніки

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 12 серпня 2024, 20:57
Міноборони України та Німеччини обговорили постачання і ремонт військової техніки
фото: МОУ

Під час візиту до Києва керівник відділу планування та управління Міністерства оборони Німеччини Крістіан Фройдінг зустрівся з заступником міністра оборони України Олександром Сергієм, обговорили постачання зброї, ремонт техніки та перспективи розвитку ЗСУ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони

Деталі: На зустрічі йшлося про постачання, ремонт озброєння та військової техніки, а також перспективи розвитку Збройних сил України.

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Українська делегація ознайомила німецьку сторону з нагальними потребами Сил оборони.

На зустрічі також говорили про зразки озброєння та військової техніки, для постачання яких можуть бути досягнуті нові домовленості.

Фройдінг повідомив, що відвідав декілька регіонів України, зокрема прифронтові території, і готовий обговорити подальшу співпрацю.

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НімеччинаМіноборониУкраїназброя
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