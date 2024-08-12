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Минобороны Украины и Германии обсудили поставки и ремонт военной техники

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 12 августа 2024, 20:57
Минобороны Украины и Германии обсудили поставки и ремонт военной техники
фото: МОУ

Во время визита в Киев руководитель отдела планирования и управления Министерства обороны Германии Кристиан Фройдинг встретился с заместителем министра обороны Украины Александром Сергеем, обсудили поставки оружия, ремонт техники и перспективы развития ВСУ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны

Детали: На встрече речь шла о поставках, ремонте вооружения и военной техники, а также перспективах развития Вооруженных сил Украины.

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Украинская делегация ознакомила немецкую сторону с насущными потребностями Сил обороны.

На встрече также говорили об образцах вооружения и военной техники, для поставки которых могут быть достигнуты новые договоренности.

Фройдинг сообщил, что посетил несколько регионов Украины, в частности прифронтовые территории, и готов обсудить дальнейшее сотрудничество.

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Напомним:

  • Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер, что текущая ситуация в Курской области РФ – это повод говорить о большем количестве Leopard 2 для Украины.
  • Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.
  • 9 августа Министерство иностранных дел Германии, комментируя события в Курской области России, утверждает, что Украина имеет право на самозащиту и не только на своей территории.

ГерманияМинобороныУкраинаоружие
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