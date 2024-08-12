Білий дім порадив Путіну припинити війну в Україні, якщо його непокоїть Курська область

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кірбі на онлайн-брифінгу в понеділок, 12 серпня

Деталі: Кірбі заявив, що чергові заяви російських посадовців про те, нібито захід у Курську область координується Заходом – "це все путінська пропаганда", за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну.

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"Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна – захищається від агресії. Це війна Росії проти України, не більше й не менше, і так було від самого початку", – підкреслив представник Білого дому.

"Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", – додав він.

З початку минулого тижня українські військові проводять операцію на території Курської області Росії та, як стверджує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, контролюють до 1000 квадратних кілометрів території.

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У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.