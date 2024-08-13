Всю ніч в Україні зберігалася загроза російських ударних дронів

Увечері понеділка російські війська запустили в Україну ударні БпЛА з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:18 повітряники повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській області. Згодом тривога поширилась на Миколаївщину.

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О 22:46 загроза застосування ударних дронів з'явилась для Сумщини та Чернігівщини, відбій загрози оголосили о 7:15 у вівторок, 13 серпня.

Оновлено: Станом на 00:22 російські ударні безпілотники рухаються за такими напрямками:

БпЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області.

2. Полтавщина- рух БпЛА у вашому напрямку з Кіровоградщини.

3.Група БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.

4. БпЛА на Чернігівщині та Сумщині, рух постійно змінюється.

Дослівно Повітряні сили о 00:53: "Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини".

ВІДЕО ДНЯ

1:21: "Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях".

1:47: "БпЛА на кордоні Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний. Загроза для Вінниччини".

4:08: "Група ворожих БпЛА на Черкащині в напрямку Київщини".

6:03: "Ворожий БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини. Напрямок руху хаотичний".

Оновлено: О 7:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних БпЛа.