Всю ніч в Україні зберігалася загроза російських ударних дронів
Вівторок, 13 серпня 2024, 07:16
Увечері понеділка російські війська запустили в Україну ударні БпЛА з кількох напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: О 22:18 повітряники повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській області. Згодом тривога поширилась на Миколаївщину.
Реклама:
О 22:46 загроза застосування ударних дронів з'явилась для Сумщини та Чернігівщини, відбій загрози оголосили о 7:15 у вівторок, 13 серпня.
Оновлено: Станом на 00:22 російські ударні безпілотники рухаються за такими напрямками:
- БпЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області.
2. Полтавщина- рух БпЛА у вашому напрямку з Кіровоградщини.
3.Група БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
4. БпЛА на Чернігівщині та Сумщині, рух постійно змінюється.
Дослівно Повітряні сили о 00:53: "
ВІДЕО ДНЯ