Всю ночь в Украине сохранялась угроза российских ударных дронов

Вечером понедельника российские войска запустили в Украину ударные БпЛА с нескольких направлений, отбой угрозы объявили в 7:15 во вторник, 13 августа..

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:18 воздушники сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской области. Впоследствии тревога распространилась на Николаевскую область.

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В 22:46 угроза применения ударных дронов появилась для Сумской и Черниговской областей.

Обновлено: По состоянию на 00:22 российские ударные беспилотники движутся по следующим направлениям:

1. БпЛА в Херсонской области, в направлении Черного моря. угроза для Одесской области.

2. Полтавщина- движение БпЛА в вашем направлении с Кировоградщины.

3. группа БпЛА на Николаевщине, движутся в северо-западном направлении.

4. БпЛА на Черниговщине и Сумщине, движение постоянно меняется.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно Воздушные силы в 00:53: "Группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины".

1:21: "Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях".

1:47: "БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный. Угроза для Винницкой области".

4:08: "Группа вражеских БпЛА на Черкасщине в направлении Киевщины".

6:03: "Вражеский БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей. Направление движения хаотичное".

Обновлено: В 7:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛа.