Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Всю ночь в Украине сохранялась угроза российских ударных дронов

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоВторник, 13 августа 2024, 07:16
Всю ночь в Украине сохранялась угроза российских ударных дронов
Фото - Getty Images

Вечером понедельника российские войска запустили в Украину ударные БпЛА с нескольких направлений, отбой угрозы объявили в 7:15 во вторник, 13 августа..

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 22:18 воздушники сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской области. Впоследствии тревога распространилась на Николаевскую область.

Реклама:

В 22:46 угроза применения ударных дронов появилась для Сумской и Черниговской областей.

Обновлено: По состоянию на 00:22 российские ударные беспилотники движутся по следующим направлениям:

1. БпЛА в Херсонской области, в направлении Черного моря. угроза для Одесской области.
2. Полтавщина- движение БпЛА в вашем направлении с Кировоградщины.
3. группа БпЛА на Николаевщине, движутся в северо-западном направлении.
4. БпЛА на Черниговщине и Сумщине, движение постоянно меняется.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно Воздушные силы в 00:53: "Группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины".

1:21: "Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях".

1:47: "БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный. Угроза для Винницкой области".

4:08: "Группа вражеских БпЛА на Черкасщине в направлении Киевщины".

6:03: "Вражеский БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей. Направление движения хаотичное".

Обновлено: В 7:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛа.

войнаВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
война
Трамп упрекнул Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО
ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области
Роман Костенко: У нас могут быть планы и дальше Курска
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: