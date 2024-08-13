Всю ночь в Украине сохранялась угроза российских ударных дронов
Вечером понедельника российские войска запустили в Украину ударные БпЛА с нескольких направлений, отбой угрозы объявили в 7:15 во вторник, 13 августа..
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 22:18 воздушники сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Херсонской области. Впоследствии тревога распространилась на Николаевскую область.
В 22:46 угроза применения ударных дронов появилась для Сумской и Черниговской областей.
Обновлено: По состоянию на 00:22 российские ударные беспилотники движутся по следующим направлениям:
1. БпЛА в Херсонской области, в направлении Черного моря. угроза для Одесской области.
2. Полтавщина- движение БпЛА в вашем направлении с Кировоградщины.
3. группа БпЛА на Николаевщине, движутся в северо-западном направлении.
4. БпЛА на Черниговщине и Сумщине, движение постоянно меняется.
Дословно Воздушные силы в 00:53: "Группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины".
1:21: "Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Николаевской, Херсонской, Полтавской и Черниговской областях".
1:47: "БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный. Угроза для Винницкой области".
4:08: "Группа вражеских БпЛА на Черкасщине в направлении Киевщины".
6:03: "Вражеский БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей. Направление движения хаотичное".
Обновлено: В 7:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛа.