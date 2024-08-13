Генштаб: На Покровському напрямку минулої доби точилося 50 боїв

За минулу добу Генштаб ЗСУ зафіксував на фронті 133 бойові зіткнення, пів сотні з них – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 12 серпня

Деталі: Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення.

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Деталі: На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. Завершилося 11 зіткнень завершено, ще одне триває.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 25 разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Захисники відбили 24 атаки, ще одна продовжується.

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На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районах Верхньокам’янського та Спірного, де досі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку точилося сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівки, два з яких продовжуються до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька та Нью-Йорка. Дев’ять боєзіткнень завершені, одне – досі триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилося 50 боїв неподалік населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче. Сили оборони відбили 43 атаки, сім – ще продовжуються.

За уточненою інформацією, у понеділок на цьому напрямку було знешкоджені 236 окупантів, 88 з них – безповоротно. Також знищено бліндаж, самохідну гаубицю 2С19 і три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджені танк, три артилерійські системи, міномет 2Б11 і три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував українські позиції поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень завершені, два – тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки досі продовжуються.

"Ситуація під контролем українських захисників", – додають у ГШ.

На Оріхівському напрямку два ворожі штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки не мали успіху.

На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

За даними українського Генштабу, на інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.