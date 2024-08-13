Генштаб: На Покровском направлении за прошедшие сутки велось 50 боев

За минувшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал на фронте 133 боевых столкновения, полсотни из них – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 12 августа

Детали: Всего с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения.

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Детали: На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Тихого и Волчанска, где сейчас продолжаются два боя.

На Купянском направлении направлении произошло 12 боевых столкновений, в частности, у Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосиново, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки. Завершилось 11 столкновений завершено, еще одно продолжается.

На Лиманском направлении направлении в течение дня российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Защитники отбили 24 атаки, еще одна продолжается.

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На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районах Верхнекаменского и Спирного, где до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении шли семь боев вблизи Часового Яра и Богдановки, два из которых продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали украинские войска возле Железного, Торецка и Нью-Йорка. Девять боестолкновений завершены, одно – до сих пор продолжается.

На Покровском направлении направлении с начала этих суток продолжалось 50 боев неподалеку от населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланное и Птичье. Силы обороны отбили 43 атаки, семь – еще продолжаются.

По уточненной информации, в понедельник на этом направлении направлении были обезврежены 236 оккупантов, 88 из них - безвозвратно. Также уничтожены блиндаж, самоходная гаубица 2С19 и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены танк, три артиллерийские системы, миномет 2Б11 и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал украинские позиции вблизи Парасковиевки, Калинового, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Шесть боестолкновений завершены, два – продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил шесть наступательных действий в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки до сих пор продолжаются.

"Ситуация под контролем украинских защитников", – добавляют в ГШ.

На Ореховском направлении два вражеских штурма позиций украинских подразделений вблизи Новоандреевки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

По данным украинского Генштаба, на других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.