Маск заявив про затримку інтерв’ю з Трампом через DDOS-атаку
Вівторок, 13 серпня 2024, 03:40
Американський мільярдер Ілон Маск і власник мережі X заявив, що через DDOS-атаку інтерв'ю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом затримується.
Джерело: Маск у мережі Х
Пряма мова: "Схоже, на мережу Х відбувається масштабна атака DDOS".
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Деталі: Маск написав, що тривають роботи над усуненням проблеми.
А також додав, що в найгіршому випадку вони продовжать розмову з обмеженою кількістю слухачів наживо, а повну розмову опублікують пізніше.
Також Маск повідомив, що раніше сьогодні X "протестував систему з 8 мільйонами одночасних слухачів".
ВІДЕО ДНЯ
О 3:42 за київським часом Маск розпочав інтерв'ю з Трампом.