Маск заявив про затримку інтерв’ю з Трампом через DDOS-атаку

Американський мільярдер Ілон Маск і власник мережі X заявив, що через DDOS-атаку інтерв'ю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом затримується.

Джерело: Маск у мережі Х

Пряма мова: "Схоже, на мережу Х відбувається масштабна атака DDOS".

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Деталі: Маск написав, що тривають роботи над усуненням проблеми.

А також додав, що в найгіршому випадку вони продовжать розмову з обмеженою кількістю слухачів наживо, а повну розмову опублікують пізніше.

Також Маск повідомив, що раніше сьогодні X "протестував систему з 8 мільйонами одночасних слухачів".

ВІДЕО ДНЯ

О 3:42 за київським часом Маск розпочав інтерв'ю з Трампом.