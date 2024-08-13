Маск заявил о задержке интервью с Трампом из-за DDOS-атаки
Вторник, 13 августа 2024, 03:40
Американский миллиардер Илон Маск и владелец сети X заявил, что из-за DDOS-атаки интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом задерживается.
Источник: Маск в сети Х
Прямая речь: "Похоже, на сеть Х происходит масштабная атака DDOS".
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Детали: Маск написал, что продолжаются работы над устранением проблемы.
А также добавил, что в худшем случае они продолжат разговор с ограниченным количеством слушателей вживую, а полный разговор опубликуют позже.
Также Маск сообщил, что ранее сегодня X "протестировал систему с 8 миллионами одновременных слушателей".
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В 3:42 по киевскому времени Маск начал интервью с Трампом.