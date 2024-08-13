Виконком партії Шольца "за" розміщення "Томагавків" у Німеччині
Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини, представником якої є канцлер Олаф Шольц, підтримує розміщення американських ракет дальнього радіуса дії на території Німеччини.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt
Деталі: Виконавчий комітет партії напередодні ухвалив резолюцію, у якій наголошується, що СДПН бере на себе відповідальність "за те, щоб жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, не пережила війну знову".
Дослівно виконком СДПН: "Угода між федеральним урядом, очолюваним СДПН, і адміністрацією США про розміщення американських ракет більшої дальності в Німеччині з 2026 року є важливим будівельним блоком для цього".
Деталі: Раніше Шольц захищав угоду зі США щодо розміщення ракет. Він підкреслював, що ця зброя слугуватиме для стримування і що її метою є запобігання війні.
Але всередині СДПН такі плани критикували. Зокрема, лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх попередив про ризик військової ескалації.
Також проти висловлювався депутат від СДПН Ральф Штегнер.
Передісторія:
- Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що з 2026 року США мають намір знову розмістити в Німеччині зброю середньої дальності зі звичайними боєголовками.
- Очікується, що це будуть крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів.
- У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.
- Кремлівський правитель Володимир Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.
- Останні опитування показали, що половина німців побоюється ескалації конфлікту з Росією, якщо американські ракети дальнього радіуса дії будуть розміщені в Німеччині.