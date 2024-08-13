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Виконком партії Шольца "за" розміщення "Томагавків" у Німеччині

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 13 серпня 2024, 10:31
Виконком партії Шольца за розміщення Томагавків у Німеччині
Запуск ракети Томагавк. Фото mil.in.ua

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини, представником якої є канцлер Олаф Шольц, підтримує розміщення американських ракет дальнього радіуса дії на території Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: Виконавчий комітет партії напередодні ухвалив резолюцію, у якій наголошується, що СДПН бере на себе відповідальність "за те, щоб жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, не пережила війну знову".

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Дослівно виконком СДПН: "Угода між федеральним урядом, очолюваним СДПН, і адміністрацією США про розміщення американських ракет більшої дальності в Німеччині з 2026 року є важливим будівельним блоком для цього".

Деталі: Раніше Шольц захищав угоду зі США щодо розміщення ракет. Він підкреслював, що ця зброя слугуватиме для стримування і що її метою є запобігання війні.

Але всередині СДПН такі плани критикували. Зокрема, лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх попередив про ризик військової ескалації.

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Також проти висловлювався депутат від СДПН Ральф Штегнер.

Передісторія:

  • Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що з 2026 року США мають намір знову розмістити в Німеччині зброю середньої дальності зі звичайними боєголовками.
  • Очікується, що це будуть крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів.
  • У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.
  • Кремлівський правитель Володимир Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.
  • Останні опитування показали, що половина німців побоюється ескалації конфлікту з Росією, якщо американські ракети дальнього радіуса дії будуть розміщені в Німеччині.

СШАНімеччиназброя
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